Ein Babyboom erhöht derzeit erheblich die Chancen auf Delfinnachwuchs in der kroatischen Adria zu stoßen, berichtet des Blue World Institute. In diesem Jahr wurden bereits vier Neugeborene vor der Insel Vis und zwei in der Nähe von Lošinj gesichtet.

Die Tümmlerbabys sollen sich in einer Gruppe von mehr als 30 Delfinen in der Nähe des Kaps Stončica aufgehalten haben. Die Gruppe besteht hauptsächlich aus Weibchen mit älteren Jungtieren, aber nun auch aus vier Neugeborenen, schreibt das "Blue World Institute" auf seiner Facebook-Seite. "Wir sahen Elsa und ihr nur wenige Tage altes Junges in der Nähe von Olib. Das zweite Neugeborene aus Lošinj ist der jüngste Nachwuchs des Weibchens Spy, gesehen mit seiner Mutter und anderen Delfinen vor Veli Lošinj. Das letzte Mal, dass Spy ein Junges zur Welt gebracht hat, war vor zehn Jahren, im Jahr 2013, und ihr Nachwuchs Frosty wird oft vor Lošinj gesehen".

Zwölf Monate schwanger

Die Schwangerschaft der Großen Tümmler dauert zwölf Monate. In der Adria gebären die Delfine ihren Nachwuchs in den warmen Monaten, meistens von Mai bis September, und die Jungen bleiben dann drei bis fünf Jahre bei ihrer Mutter.