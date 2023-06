Gerade in einer von Krieg, Stagnation sowie Sorgen ob der hohen Teuerung und steigenden Zinsen geprägten Zeit, in der die Nachrichtenlage leider nur begrenzt erfreuliche Meldungen bereithält, kann der Blick auf die exzellenten Leistungen heimischer Unternehmen die Stimmung beträchtlich heben. Denn es gibt sie, die prosperierenden, innovativen, die Digitalisierung hurtig vorantreibenden Unternehmen, die mit ihren Produkten international erfolgreich sind – oder auch in kleinen, feinen Nischen. Genau diese Unternehmerinnen und Unternehmer, die Stürmen trotzend mutig und kraftvoll bleiben, wollen wir auszeichnen.

Video: Die Primus-Gala 2022

Der acht Primus wird heuer vergeben

Bereits zum achten Mal verleiht die Kleine Zeitung mit dem Primus Kärntens bedeutendsten Wirtschaftspreis. Ausschlaggebend sind nicht reine Gewinn- und Umsatzzahlen, sondern tiefer wurzelnde unternehmerische Werte, die Betriebe nachhaltig erfolgreich machen.

Auf die Größe kommt es nicht an – wir wenden uns an die Einfrau- (oder Einmann-)betriebe ebenso wie an Konzerne. Der Primus 2023, der große Preis der Kärntner Wirtschaft, wird im Rahmen einer Gala am 19. Oktober bei Infineon in Villach in fünf Kategorien vergeben:

Innovation. Geistesblitze sind das tägliche Feuer, an dem Unternehmen wachsen. Ohne Entwicklung und Neuerfindung kein unternehmerischer Fortschritt. Haben Ihre Ideen den Markt neu aufgerollt, Kundinnen und Kunden begeistert und den Mitbewerb in Staunen versetzt? Dann sagen sie es uns!

Digitalisierung. Zum zweiten Mal zeichnen wir Unternehmen aus, die Prozesse, Geschäftsmodelle und Produkte erfolgreich digitalisieren. Keine Branche, die von den Veränderungen durch Digitalisierung nicht betroffen ist – wenn Sie diese Chancen für sich und Ihr Unternehmen genutzt haben, geben Sie uns ein Zeichen.

Nachhaltigkeit. Um die Folgen der Klimakrise zu bändigen, müssen wir uns neu ausrichten. Für die Wirtschaft ist der enkeltaugliche Umgang mit Ressourcen längst auch zu einem Geschäftsmodell geworden. Wir suchen die Vorbilder in Sachen Nachhaltigkeit, die der Umwelt (und damit uns allen) Gutes tun und dabei erfolgreich sind.

International. Hier zählen nicht (nur) hohe Exportquoten und die Eroberung möglichst vieler Auslandsmärkte, sondern auch Mut und Tatkraft, kleine Schritte konsequent zu gehen. Ob Großkonzern oder Kleinbetrieb, teilen Sie uns mit, wo und wie sie mit ihren Produkten die Grenzen überschreiten.

Tourismus. Kärnten ist Industrieland. Und Tourismusland. Mit einer eigenen Kategorie würdigen wir den Stellenwert dieser Branche, die in Kärnten nicht nur für Wertschöpfung, sondern auch für Lebensqualität sorgt. Erzählen Sie uns, wie Sie Ihre Gäste mit Exzellenz überzeugen – und dafür die besten Mitarbeiter gewinnen.