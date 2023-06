Innerhalb der Freiheitlichen und Unabhängigen Bauernschaft Kärnten wurden die personellen Weichen für die Zukunft gestellt. Manfred Muhr übergibt seinen Posten als Vizepräsident der Landwirtschaftskammer an Roman Linder. Thomas Rinner wird Fraktionssprecher der Freiheitlichen. Die offizielle Wahl von Linder erfolgt in einer außerordentlichen Vollversammlung der Landwirtschaftskammer am Dienstag.