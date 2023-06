"Wir hoffen so sehr, dass wir ihn bald wohlbehalten finden", sagt eine Familienangehörige am Samstag zur Kleinen Zeitung. Bereits seit Tagen wird ein 61-jähriger Wiener auf der kroatischen Insel Krk vermisst. Der Mann verbrachte dort gemeinsam mit seiner Familie den Urlaub. Seit Montagmittag fehlt von ihm jedoch jede Spur. Da wurde er zuletzt im Hotel gesehen. Seitdem läuft die Suchaktion nach dem Mann, der an Demenz erkrankt ist. Die Suche wurde mittlerweile sogar bis Rijeka ausgeweitet. Bergrettung, Feuerwehr und Polizei seien involviert, so die Familienangehörige.

Die Zeit drängt, denn aufgrund seiner Demenzerkrankung könne der 61-Jährige nicht für sich selbst sorgen. Er hat kein Handy und keine Brieftasche bei sich. Die Familie bittet Kroatien-Urlauber um mögliche Hinweise. Der Vermisste hat weiße Haare und ist 178 Zentimeter groß. Er hat eine Brille und trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens ein Poloshirt und eine kurze Hose. Hinweise unter: 0681-849 996 75 oder an die kroatische Polizei.