Man kann von einem Sensationsfund sprechen, den kroatische Minentaucher und Unterwasserarchäologen kürzlich gemacht haben: In den Gewässern der Insel Šćedar bei Hvar wurde Schiffswrack mit einer Ladung antiker Amphoren aus dem 3. Jahrhundert vor Christus gefunden. "Es handelt sich um ein vollständig erhaltenes, bisher unentdecktes Schiffswrack, das in einer Tiefe von 50 Metern liegt", berichtete das Ministerium für Kultur und Medien in einer Pressemitteilung am Freitag.

Kein Zufallsfund

Der Fund war kein reiner Zufall. Das Schiffswrack wurde während gemeinsamer Trainings von Minentaucher der kroatischen und der italienischen Marine gefunden, die vor der Insel Hvar abgehalten wurden. Den Ort der Übung wählte man gezielt, denn schon früher stieß man hier immer wieder auf archäologische Fundstätten. Das kroatische Verteidigungsministerium arbeitet dabei eng mit der Naturschutzbehörde und dem Kulturministerium zusammen.

© Facebook/Kroatisches Ministerium für Kultur und Medien

Die Unterwasserarchäologen Saša Denegri und Tea Katunarić Kirjakov von der Universität Split führten nach der Entdeckung zahlreiche Tauchgänge zum Schiffswrack durch und stellten fest, dass die Fundstätte aus dem 3. Jahrhundert vor Christus stammt. In den Gewässern der Insel Šćedar wurde das Wrack unter Schlamm konserviert und blieb bisher unentdeckt. "Die Datierung und der Erhaltungszustand der Stätte macht sie zu einem der ältesten, vollständig erhaltenen Schiffswracks an der Ostküste der Adria", so die Archäologen.