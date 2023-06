Der regionale Wertschöpfungskreislauf wird bei der Unser Lagerhaus-WHG großgeschrieben. "Der Landwirt kauft bei uns das Saatgut, bringt uns dann seine Ackerfrucht, wir machen daraus Mischfutter, das wiederum von den regionalen Bauern, die Milch, Fleisch und Eier produzieren, verwendet wird", erläutert Geschäftsführer Markus Furtenbacher. Bisher war der Trockner für Getreide wie Mais am Klagenfurter Lagerhaus-Standort Südring ein Flaschenhals. Doch durch die Modernisierung und Erweiterung der Kapazitäten wird für Abhilfe gesorgt. "Da alle Bauern zur gleichen Zeit ernten, können wir nun 1500 Tonnen Mais pro Tag trocknen. Auch die Lagerflächen wurden um 11.000 Tonnen auf rund 50.000 Tonnen ausgebaut", sagt der Lagerhaus-Chef. Rund sechs Millionen Euro investiert das Unternehmen, an dem die BayWa AG 51 Prozent und die RLB Kärnten mit den Kärntner Raiffeisen-Genossenschaften 46 Prozent halten, allein am Südring. Aber auch an vielen der 65 Standorte in Kärnten und Tirol, sowie in Italien (zwei Standorte) und in Slowenien (fünf) wird kräftig modernisiert.