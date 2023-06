Am Mittwoch gegen 07.45 Uhr lenkte ein 56-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach einen Lkw-Transporter auf einer Gemeindestraße in Damtschach, Bezirk Villach, in Fahrtrichtung Norden. Zur gleichen Zeit fuhr ein 36-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Villach, mit seinem Auto in die entgegengesetzte Fahrtrichtung.

Aus bisher unbekannter Ursache dürfte der 36-Jährige mit seinem Pkw in die Fahrbahnmitte geraten sein und frontal mit dem entgegenkommenden Lkw-Transporter des 56-Jährigen kollidiert sein. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Beide Männer wurden bei dem Verkehrsunfall unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung vor Ort ins LKH Villach verbracht. Ein durchgeführter Alkotest verlief bei beiden Lenkern negativ.

Die Gemeindestraße war im Bereich der Unfallörtlichkeit von 7.45 bis 10.15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen, neben den Beamten der Polizeiinspektion Velden, die Freiwilligen Feuerwehren Wernberg und Damtschach mit 15 Kameraden und drei Fahrzeugen sowie das Rote Kreuz mit Notarzt und Rettungswägen.