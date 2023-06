Eine 48 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Villach-Land wurde als Raserin gestoppt: Sie war mit über 100 km/h im Ortsgebiet unterwegs. Ihr wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Die Frau gab an, nicht bemerkt zu haben, dass sie so schnell unterwegs gewesen sei. Die Polizei führte im Ortsgebiet Geschwindigkeitsmessungen durch.