Ein bisher noch unbekannter Mann hat sich durch eine unversperrte Eingangstür Zugang zu einem Wohnhaus verschafft, in dem eine 88 Jahre alte Frau lebt. In der Küche traf der Mann auf die Bewohnerin und gab sich als Verkäufer von Tischtüchern aus. Die Frau entschied sich vier Tücher zum Preis von 100 Euro zu kaufen und begab sich in ein anderes Zimmer, wo sie ihr Erspartes aufbewahrte.

Dabei folgte ihr der Mann und erblickte das gesparte Geld in der Höhe von mehreren Hundert Euro und nahm dieses an sich. Danach verließ er sofort das Haus und flüchtete in eine unbekannte Richtung.

Die Polizei Bleiburg bittet unter 059 133 2142 um Hinweise. Personenbeschreibung: zwischen 40 und 50 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß, Kurzhaarfrisur, akzentfreies Slowenisch, unterwegs mit einem schwarzen Pkw.