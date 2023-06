Die Hitze kommt in Schwung: Laut Geosphere Austria – Regionalstelle Kärnten kommt es ab heute, Montag, zur ersten Hitzewelle des Jahres. Der Höhepunkt wird am Mittwoch und Donnerstag mit Höchstwerten bis etwa 34 Grad erwartet – am Donnerstag sind sogar Spitzenwerte mit 35 Grad möglich. "Aus diesem Grund wurde heute erstmals in diesem Jahr der Kärntner Hitzeschutzplan aktiviert, das heißt, an mehr als 900 Einrichtungen, insbesondere Alten- und Pflegeheime, Krankenanstalten, Rettungsorganisationen und Kinderbetreuungseinrichtungen, wurden Empfehlungen und konkrete Verhaltens- und Sofortmaßnahmen übermittelt", informiert Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ).