Mit dem Beginn der Sommer-Schulferien in Italien geht es an der Oberen Adria bei Sommerwetter in die Hochsaison. Da kommen negative Schlagzeilen in den Badeorten am Meer denkbar ungelegen. In Lignano gibt es gerade jetzt eine rege Diskussion über die Sicherheit im öffentlichen Raum. Denn in den vergangenen drei Wochen kam es zu mehreren schwerwiegenden Gewalttaten.