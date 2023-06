Ein Teil der Vorsaison ist an der Oberen Adria in Friaul-Julisch Venetien und im Veneto schon mit rekordverdächtigen Nächtigungszahlen vorübergegangen. Trotz hoher Touristenströme hatte in den vergangenen Wochen im wenige Kilometer westlich vor Triest gelegenen Luxusresort Portopiccolo in Sistiana noch fast gar kein Betrieb offen. Die Gesellschaft, die im Vorjahr den Wellnessbereich mit Hallenbad und Sauna betrieb, sowie das Hotel samt Restraurant und Bars und die zusätzliche auch einige Appartements vermietete, schlitterte in die Insolvenz und musste das Gelände per gerichtlichem Zwangsräumungsbescheid verlassen.