Slowenien plant den Ausbau des Atomkraftwerks in Krško und sucht für den zweiten Reaktorblock internationale Investoren. Während seines Aufenthalts in Österreich wünschte sich Ministerpräsident Robert Golob im APA-Interview auch eine finanzielle Beteiligung Österreichs: "Ich glaube, dass sich so mancher Investor aus anderen Ländern am Projekt beteiligen wird, und es ist gut möglich, dass darunter auch wer aus Österreich sein wird."