In dieser Woche ist es bereits zu einer Serie von Fake-Anrufen bei älteren Menschen gekommen. Ein 63 Jahre alter Mann wurde kontaktiert, weil sein Sohn angeblich von Beamten der Polizeiinspektion Spittal verhaftet wurde. Der Mann ist nicht weiter auf ein Gespräch eingegangen. Auch eine Frau aus Spittal durchschaute den Trick und beendete das Telefonat sofort. In beiden Fällen sprach der Anrufer laut Polizei Hochdeutsch.

Versucht haben es die Betrüger auch in einem Pflegeheim bzw. in betreuten Wohneinrichtungen in Wolfsberg. Nach einer Vielzahl von Telefonaten kam es zumindest zu drei längeren Gesprächen. Die Anrufer erkundigten sich in weiterer Folge nach Geld. In keinem der Fälle kam es zu einer Zahlung.