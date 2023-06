In ein abgelegenes und derzeit unbewohntes Haus im Loibltal in Ferlach sind am späten Dienstagabend zwei Männer eingebrochen. Der 31-Jährige und der 28-Jährige waren auf der Suche nach Essen und Geld für die Weiterreise in die Schweiz.

Durch die Alarmanlage wurde die Besitzerin über den Einbrauch informiert und erstattete telefonisch Anzeige. Die Polizei konnte die beiden Verdächtigen noch an Ort und Stelle festnehmen. Bei den weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass sich der 31-Jährige mit falschen Dokumenten ausgewiesen hat und er unter falscher Identität einen Mietwagen in Kroatien angemietet hatte.

Aufgrund eines Festnahmeauftrages vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl wurden die beiden serbischen Staatsangehörigen von der Fremdenpolizei Klagenfurt in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht.