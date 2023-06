Nach einem Beratungstermin in der Arbeiterkammer (AK) Hermagor war die Überraschung – aber vor allem die Freude – einer teilzeitbeschäftigten Mutter groß: Sie erhielt rund 11.200 Euro für die vergangenen fünf Jahre vom Finanzamt zurück. AK-Präsident Günther Goach: "Die Teuerung liegt wie ein grauer Schatten über den Menschen. Jeder zu viel bezahlte Euro an Steuer wird dringend gebraucht. Ob bei Fragen oder der Abwicklung der Arbeitnehmerveranlagung über FinanzOnline: Die AK hilft!"

Auf Anraten einer Arbeitskollegin – mit dem FinanzOnline-Code "im Gepäck" – wandte sich eine junge teilzeitbeschäftigte Mutter von drei Kindern an die AK in Hermagor. "Die Frau war sich unsicher, ob sie aufgrund ihres geringen Verdienstes und der rein landwirtschaftlichen Tätigkeit ihres Mannes eine Steuergutschrift erzielen könne", erzählt Josef Zoppoth, AK-Experte in Hermagor vom Beratungsgespräch. Doch schon nach zwanzigminütiger Beratung und Eingabe der Abschreibposten über FinanzOnline stand eine Steuerguthaben von 11.200 Euro für die vergangenen fünf Jahre fest.

"Bedingt durch das niedrige Gehalt stand der Frau nicht nur die Negativsteuer zu, für die drei Kinder konnte der Familienbonus Plus, der Mehrkindzuschlag sowie der Alleinverdienerabsetzbetrag geltend gemacht werden. Ein weiterer Abschreibposten war die Pendlerpauschale", sagt Zoppoth und betont: "All diese Positionen brachten der Frau im Schnitt pro Jahr über 2200 Euro vom Fiskus zurück", freut sich Zoppoth für die Familie und betont, dass eine Beratung bei der AK nichts koste, aber viel bringen würde.

Tipps der AK

Der Familienbonus Plus für Kinder unter 18 Jahren wurde für 2022 von bis zu 1500 auf bis zu 2000 Euro erhöht, wie auch der Kindermehrbetrag, der nun bei 550 Euro liegt. Das Pendlerpauschale wurde infolge der hohen Treibstoffkosten von Mai 2022 bis Juni 2023 vorläufig um 50 Prozent erhöht. Wer so wenig verdient, dass er keine Lohnsteuer, aber Sozialversicherungsbeiträge zahlen muss, bekommt aufgrund der Negativsteuer 2022 bis zu 1550 Euro rückvergütet. Für Pendler sind sogar bis zu 1610 Euro möglich.

"In Zeiten wie diesen zählt jeder Euro. Wer uns braucht, für den sind wir da und unter der Telefonnummer 050 477-3000 erreichbar", sagt AK-Präsident Goach.