Urlauber ärgern sich über Preise in Restaurants an der Adria

Mit Umfrage. Preispolitik in Restaurants an der oberen Adria ärgert Urlauber aus Kärnten und der Steiermark. In Kroatien sei Teuerung seit der Euro-Einführung spürbar, Preisvergleiche zahlen sich dort ebenso aus wie in Slowenien und Italien.