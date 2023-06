Für die kommende Woche zeichnet sich für ganz Österreich unbeständiges Wetter ab. Laut Experten der Unwetterzentrale (UWZ) ist regional auch mit größeren Regenmengen und Gewittern zu rechnen. Das zuletzt wetterbestimmende, blockierende Hochdruckgebiet über dem Nordatlantik schwächt sich derzeit ab und in der neuen Woche platziert sich ein schwach ausgeprägtes Höhentief über Mitteleuropa, heißt es. "Mit dem sonnigen und stabilen Sommerwetter ist es vorerst vorbei", prognostiziert Manfred Spatzierer, UWZ-Chefmeteorologe.

In Kärnten wird es am Montag mit Höchstwerten von 20 Grad wieder zu kühl für diese Jahreszeit. Über dem gesamten Bundesland sind schauerartige Regenfälle möglich. Ähnliches gilt für den Dienstag, wenngleich sich die Sonne schon öfter zeigen sollte. Ab der Wochenmitte sollte das Wetter dann wieder auflockern. Bis zum Wochenende hin bleibt es in Kärnten aber weiter unbeständig.