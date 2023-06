Auf einer Wiese in der Gemeinde Maria Wörth war Samstagabend eine hohe Rauchsäule zu sehen. Ein Pkw stand in Brand und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Reifnitz gelöscht werden. Der Grundstücksbesitzer gab an, dass mehrere ihm bekannte Jugendliche auf der Wiese mit dem Pkw herumgefahren sind und dieser dann Feuer fing.

Während der Sachverhaltsklärung tauchten der 17-jährige Sohn des Besitzers und dessen 21-jähriger Freund auf. Beide zeigten sich geständig, den Brand verursacht zu haben. Sie sind mit dem schrottreifen Pkw auf der Wiese im Kreis gefahren. Als sie die Dieselpumpe austauschten, dürfte Diesel auf den heißen Auspuff getropft sein. Kurz darauf stand das Fahrzeug in Vollbrand. Es wurde niemand verletzt, am Pkw entstand Totalschaden.