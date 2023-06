Ein Familienstreit ist am Samstagabend in einer Wohnung in Landskron eskaliert. Eine unbekannte Anruferin hat die Polizei alarmiert. Vor Ort sah es für die Beamten nach einer heftigen Auseinandersetzung aus. Unter anderem lagen im gesamten Vorraum Scherben auf dem Boden.

Zu dem Zeitpunkt des Eintreffens befanden sich sowohl der 39-jährige Gefährder, seine 34-jährige Lebensgefährtin und die Eltern des Mannes in der Wohnung. Die Frau hatte eine blutende Wunde im Bereich des linken Ohres. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Wie es zu dieser Verletzung gekommen ist, wollte die 34-Jährige nicht angegeben. Ihr Lebensgefährte wurde aus der Wohnung weggewiesen und die Beamten haben ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Er wird angezeigt.