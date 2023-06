Zuständigkeitsdebatten ergeben selten ein gutes Bild. Erst recht nicht in der öffentlichen Verwaltung. Während im Malta- und Liesertal Einigkeit herrschen dürfte, dass es im Urlauberverkehr zur Entlastung der Gemeinden Abfahrtssperren auf der Tauernautobahn braucht, sind sich Land und Bezirk nicht einig, wie man das Vorhaben auch umsetzt. Was Salzburg und Tirol also ohne größere Probleme vorgemacht haben, kann Kärnten nicht nachmachen.