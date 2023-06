Ein stark alkoholisierter Slowake (43) wurde am Mittwoch gegen 23.30 Uhr von seiner ebenfalls alkoholisierten 48-jährigen Ex-Gattin am Verlassen seiner Wohnung in Klagenfurt gehindert, indem sie die Eingangstüre versperrte. Zuerst versuchte er, diese gewaltsam zu öffnen, was ihm aber misslang.

Danach gelangte er über den Balkon im zweiten Stock ins Freie und stürzte dabei auf die Überdachung der Müllinsel der Wohnanlage. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Seine Ex-Gattin wird angezeigt. Gegen sie wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.