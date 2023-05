Die neue Justizanstalt Klagenfurt, deren Baustart sich immer wieder verzögert hatte, soll ab Mitte 2024 errichtet werden. Das kündigte Justizministerin Alma Zadić (Grüne) am Dienstag bei der Amtseinführung des neuen Justizanstaltsleiters, Josef Gramm, in Klagenfurt an. Die Pläne für das neue Gefängnis waren bereits im Oktober 2020 präsentiert worden.