Beim Partywochenende in Lignano hat es am ersten Tag einen dramatischen Zwischenfall gegeben. Laut italienischen Medienberichten ist ein 19-Jähriger am Freitag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Italiener wollte mit gleichaltrigen Freunden und den unzähligen Touristen aus Österreich gemeinsam feiern. Gegen 23.30 Uhr wurde er beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die genauen Umstände des Unfalls werden von der Polizei derzeit noch untersucht.