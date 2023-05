Der Schock sitzt tief bei Ö-3-Moderatorin Elke Rock. Mit ihrem fünfjährigen Sohn verbrachte sie nun einige Tage an der Adria. In einem Familienhotel in Lignano soll es am Wochenende zu dem schockierenden Vorfall gekommen sein, wie Rock auf ihrer Instagram-Seite schildert.

Um 2 Uhr in der Früh hörte sie plötzlich Gebrüll aus dem Nachbarzimmer. Irgendwann entschloss sie sich dazu, an der Tür der "Nachbarn" zu klopfen. Daraufhin soll ein Mann aus dem Zimmer gestürmt sein, sie angebrüllt ("Host du a Problem") und dann am Hals gewürgt haben. Erst auf Zurufe der Freundin des Mannes ließ dieser schließlich von der Moderatorin ab. "Ich war wehrlos und habe nicht mal geschrien. Im selben Augenblick habe ich daran gedacht, dass mein Sohn alleine bei angelehnter Tür im Bett liegt. Was wäre, wenn mir der Betrunkene meinen Kopf gegen die Wand schlägt? Was passiert mit meinem Kind?", schreibt Rock.

Vom Dialekt her glaubt sie, dass es sich bei dem Paar um Kärntner gehandelt hat. Rock informierte umgehend die Rezeption über den Zwischenfall. Das Paar musste am nächsten Tag das Hotel verlassen. "Die Lebensgefährtin des Mannes behauptet nun, dass ich ihren Freund/Mann/Lebensgefährten aggressiv angegangen bin. Ich weiß nicht, was mich mehr schockiert. Meine Machtlosigkeit oder die Tatsache, dass sie ihn nun auch noch verteidigt."

Die Ö-3-Moderatorin will sich nach der brutalen Attacke im Urlaub psychologische Hilfe holen. Und sie überlegt auch, einen Selbstverteidigungskurs zu besuchen.