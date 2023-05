Der Flughafen Klagenfurt wird wieder vollständig von der öffentlichen Hand übernommen. Zweimal sind zuvor bereits Versuche der ÖVP, die den zuständigen Beteiligungsreferenten stellt, eine Mehrheit für den Rückkauf des Klagenfurter Flughafens in der rot-schwarzen Koalition herbeizuführen, an der SPÖ gescheitert. Im dritten Anlauf hat die Kärntner Landesregierung am Montag nun einstimmig grünes Licht gegeben und die Mittel für den Rückkauf der bis 2018 vom Land gehaltenen Anteile am Klagenfurter Flughafens – Kostenpunkt: 3,24 Millionen Euro – freigegeben. Derzeit hält der Immobilienentwickler Lilihill noch 41,8 Prozent der Flughafen-Anteile.