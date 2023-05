In Jesolo haben die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter, bei dem zwei Kilometer Strand weggespült wurden, begonnen. Wie das Nachrichtenportal "La Nuova Venezia" berichtet, hat Bürgermeister Christofer De Zotti bereits am Feiertag gemeinsam mit Technikern die betroffenen Gebiete inspiziert. Um den Strand möglichst schnell wieder herrichten zu können, werden ersten Schätzungen zufolge etwa 30.000 Kubikmeter Sand benötigt.

Die Kommune wolle sämtliche Arbeiten und auch die anfallenden Kosten, die sich auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen sollen, übernehmen, erklärte De Zotti. Mittlerweile sind die Bagger bereits angerollt, um den Strand im Bereich Pineta wieder herzustellen.

Strandsaison gesichert

Während die Strände der Emiglia-Romagna, wo das verheerende Unwetter zahlreiche Menschenleben gefordert und große Schäden angerichtet hat, schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden und etwa Rimini unter Wasser stand, sind jene Strände nördlich von Caorle davon kaum betroffen. Am Freitag war es in der Urlaubsregion noch windig und teilweise bewölkt, für Urlauber gab es aber Berichten zufolge in diesem Gebiet keine Einschränkungen aufgrund des Unwetters.

