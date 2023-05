Viele Kärntnerinnen und Kärntner freuen sich aktuell bei dem tristen Regenwetter auf das verlängerte Wochenende, für welche sie ein Zimmer in Italien, Slowenien oder Kroatien gebucht haben. Die Hoffnung auf freundliches Frühsommer-Wetter ist groß, doch wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit darauf?

"Leider nicht sehr hoch", sagt Meteorologe Andreas Mansberger von Geosphere Austria (ehemals Zamg). "Das Wetter bleibt sehr labil." Die besten Chancen auf ein paar Sonnenstunden habe man noch in Slowenien oder an der italienischen Küste: "Lignano schaut nicht ganz so schlecht aus. Generell kann man sagen, je weiter an der Küste, desto besser."

20 Grad, am Wochenende vielleicht etwa mehr

Aber auch in den beliebten Urlaubsländern des Alpe-Adria-Raums kann es - wie derzeit in Kärnten - teils zu kräftigen Regengüssen und Gewittern kommen. Selbst die Temperaturen werden nicht viel besser ausfallen als zu Hause: "Die bleiben um die 20 Grad, am Wochenende vielleicht ein bisschen mehr."

Sich auf einen Badeurlaub zu freuen, bringt laut dem Experten eher weniger, "aber für Unternehmungen und Spaziergänge passt es schon. Ich würde aber empfehlen, immer einen Regenschutz mitzunehmen".