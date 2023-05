Am Nassfeld liegt noch Schnee. Am Weißensee und auf der Petzen hingegen hat der Bergsommer schon begonnen, und zwar damit, dass die dortigen Seilbahnen ihren Saisonbetrieb aufgenommen haben. 14 Kärntner Bergbahnen – von der Turrach bis Bad Kleinkirchheim, vom Goldeck bis zur Gerlitzen – laufen auch sommers. Sie machen sich damit ein Stück weit unabhängig vom Winter und generieren so eine nicht unbeträchtliche Wertschöpfung. Mehr als eine Million Gäste konsumieren das Angebot Jahr für Jahr. Bereits 20 Prozent ihres Jahresumsatzes erwirtschaften die Bahnen in den warmen Jahreszeiten. Heuer ist der Bergsommer besonders lang: Er dauert 180 Tage, konkret bis 1. November.