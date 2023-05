Eine echte Prinzessin zieht bald in die norditalienische Hafenstadt Triest. Wie der niederländische Königshof in Den Haag am Montag bekannt gab, wird Ariane, die jüngste Tochter des niederländischen Königspaares, dort nach den Sommerferien das United World College Adriatic besuchen. Die 16-Jährige werde dort ihre internationale Matura machen. Zurzeit besucht sie noch ein Gymnasium in Den Haag.

Auch die zweite Tochter von König Willem-Alexander (56) und Königin Máxima (51), Prinzessin Alexia (17), verbringt einen Teil ihrer Schulzeit im Ausland. Sie besucht derzeit eine internationale Schule in Wales. Die älteste Tochter des Königspaares, Kronprinzessin Amalia (19), studiert in Amsterdam.