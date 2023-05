Was auf Bundesebene bisher noch nicht umgesetzt wurde, soll jetzt in Kärnten eingeführt werden: ein Preismonitoring von Grundnahrungsmitteln und für die Grundausstattung im Haushalt. In Kooperation der Arbeiterkammer soll die Preisentwicklung genau beobachtet werden. "Die Ergebnisse werden veröffentlicht und europaweit verglichen", kündigt Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) an. Wird eine Preisdiskriminierung - also erhöhte Preise ohne nachvollziehbarer Begründung - erkannt, will das Land rechtliche Schritte einleiten.

Maßnahmen der ÖVP-Grünen-Bundesregierung - die vor allem bei der Energiewirtschaft ansetzen möchte - seien nicht ausreichend. Gerade der jüngste Lebensmittelgipfel sei aus Sicht der SPÖ bei der Bevölkerung auf Unverständnis gestoßen. "Wir werden nichts doppelt machen. Ich verlasse mich aber auf uns, und nicht auf Ankündigungen aus dem Bunde", sagt Schaunig.

Als weitere Schritte im Kampf gegen die Armut wurden im Landesparteivorstand der SPÖ eine Ausweitung des Kärnten-Bonus und der Wohnbauhilfe beschlossen. "Die Bundesregierung hat es bisher verabsäumt, wirksam entgegenzusteuern, deshalb haben wir uns als SPÖ Kärnten dazu entschlossen, den Schwerpunkt unserer politischen Arbeit für die nächsten Monate, ja vielleicht werden es Jahre, auf die Armutsbekämpfung zu setzen", kündigt Landeshauptmann Peter Kaiser an.