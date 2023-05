Am Flughafen übernimmt das Land die Rolle des „Chefpiloten“. Was muss geschehen?

HANS PETER HASELSTEINER: Es ist doch wurscht, wer der Eigentümer ist. Orasch ist kein Flughafenbetreiber, das Land auch nicht. Jeder Eigentümer muss ein Management anstellen. Entscheidend ist also, wie gut diese Geschäftsführung ist und welche Hebel sie betätigen kann. Wenn es jetzt um Parteipolitik gehen sollte, ist die Sache schon verloren. Denn die Aufgabe zu bewältigen, wird schon schwierig genug. Der Flughafen wird, das ist klar, zumindest für geraume Zeit ein Verlustgeschäft bleiben.