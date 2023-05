Die 28 Kilometer lange, von steilen Bergfelsen umrahmte Bucht von Kotor in Montenegro zählt zu den schönsten der Adriaküste und ist auch Unesco-Welterbe. Knapp 80 Kilometer von der kroatischen Küstenstadt Dubrovnik entfernt, ist die Bucht Anziehungspunkt für Touristen aus aller Welt und beliebter Liegeplatz für die Megajachten der Superreichen.

Genau die werden hellhörig geworden sein, als Gemeindevorsteher Željko Komnenović kürzlich im lokalen Radiosender von Tivat mitteilte, dass eine komplette Insel zum Verkauf steht: "Verkauft wird die gesamte Blumeninsel, meines Wissens nach um 80 Millionen Euro. Früher war es eine sehr beliebte Urlaubsdestination, wir hoffen, der neue Eigentümer wird sie wieder in glanzvolle Zeiten führen."

Urlaubsresort für Elitesoldaten

Die Blumeninsel, Otok cvijeća oder auch Miholjska prevlaka genannt, befindet sich in der Nähe der Stadt Tivat und ist durch eine zwölf Meter lange, asphaltierte Brücke mit dem Festland verbunden. Der Flughafen ist in wenigen Minuten mit dem Pkw erreicht. Insgesamt hat das grüne Eiland eine Fläche von 120.000 Quadratmetern, wovon nur 1090 Quadratmeter bebaut sind und 1200 Quadratmeter als Strand zum Badevergnügen bereitstehen.

Einst war die Blumeninsel ein Erholungsort für Elitesoldaten der Jugoslawischen Volksarmee. In den frühen 1990er-Jahren zogen Kriegsflüchtlinge nach Miholjska prevlaka. Die Familien haben hier in rund 100 Bungalows ihr neues Zuhause gefunden. Verkauft wird die Insel vom Eigentümer, der Serbisch-Orthodoxen Kirche in Montenegro. In Tivat setzt man große Hoffnungen auf einen touristischen Ausbau der Insel durch die neuen Besitzer.