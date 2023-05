Österreich zählt im internationalen Vergleich zu den Ländern mit den höchsten Alkoholkonsumraten. "Rund 14 Prozent der Bevölkerung, also eine Million Menschen, weisen ein problematisches Trinkverhalten auf. Für Kärnten bedeutet das: Mehr als 80.000 Personen zählen zur Alkohol-Risikogruppe, rund fünf Prozent davon, 28.000 Kärntnerinnen und Kärntner, sind süchtig", informierte heute Gesundheitsreferentin Beate Prettner bei einer Pressekonferenz, die im Vorfeld der "Dialogwoche Alkohol" abgehalten wurde. Diese findet heuer zum vierten Mal österreichweit statt – und zwar vom 8. Mai bis 14. Mai. "In dieser Woche wollen wir für das Tabuthema Alkohol sensibilisieren. Nach wie vor ist der Umgang mit Alkohol von viel Unwissenheit geprägt, was dazu führt, dass die Auswirkungen der 'Droge' Alkohol verharmlost und unterschätzt werden", warnte Prettner. "Alkohol ist neben Nikotin weltweit die Substanz mit der größten Krankheitslast."