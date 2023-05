Dass der Sommerurlaub jedes Jahr ein klein wenig teurer wird, damit hat eine Kärntner Familie schon gerechnet. Als man für zwei Erwachsene und zwei Kinder (beide unter 10 Jahre) jedoch ein verlängertes Wochenende an der Adria buchen wollte, war man baff: Die Online-Buchungsplattform Booking.com "spuckte" für drei Nächte über Pfingsten (26. bis 29. Mai) in Lignano wahrlich kein Schnäppchen aus! Ein in die Jahre gekommenes 50 Quadratmeter-Apartment wird dort für zwei Kinder und zwei Erwachsene um 27.368 Euro angeboten. Da blieb der Familie die Spucke weg!

Der ursprüngliche Preis lag sogar bei 34.208 Euro - ohne Verpflegung. Dafür sind es aber nur 650 Meter zum Strand und 0,7 Kilometer ins Stadtzentrum. "Wir mussten schmunzeln. Ich gehe einmal davon aus, dass das nur ein Fehler sein kann", so der Familienvater, der mittlerweile ein (deutlich) günstigeres Angebot gefunden und gebucht hat.

Das "spezielle" Angebot - immerhin kann man bis 12. Mai kostenlos stornieren © Privat

Die Kleine Zeitung hat bei Booking.com nachgefragt, was es mit diesem Wucherpreis auf sich hat. "Es ist durchaus möglich, dass der Preis fälschlicherweise so eingestellt wurde. Unsere Unterkunftspartner legen ihre Preise und Verfügbarkeiten auf Booking.com selbst fest und haben die volle Kontrolle und Verantwortung dafür." Dennoch werde der Kundensupport mit jenem Partner, der die Unterkunft anbietet, Kontakt aufnehmen und die Preisthematik klären.