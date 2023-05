Auf Youtube wurde am Montag ein spektakuläres Drohnenvideo hochgeladen und bereits 100.000 Mal aufgerufen. Es zeigt Aufnahmen über der Adria vor der Küste der kroatischen Insel Vis. Zu sehen sind zwei Gruppen von Walen mit bis zu einem Dutzend Individuen, die aufeinandertreffen. Zwar kann man in den kroatischen Gewässern immer wieder auf Wale treffen, solche Aufnahmen haben aber Seltenheitswert, denn der Finnwal ist zwar in allen Weltmeeren vertreten, meidet allerdings in der Regel Küstenregionen.

Gemacht wurden die faszinierenden Aufnahmen von Stefan Torres. Auf Youtube bezeichnet sich Torres als Weltreisender und leidenschaftlicher Drohnenfilmer und beschreibt den Inhalt seines Videos folgendermaßen: "Atemberaubende Erlebnisse während eines Angeltages. Die Schönheit der Insel Vis aus der Vogelperspektive. Werden Sie Zeuge der Majestät dieser sanften Riesen in ihrem natürlichen Lebensraum. Begleiten Sie uns auf diesem unvergesslichen Abenteuer und lassen Sie sich von den Wundern der Natur verzaubern."

Unvergessliches Erlebnis

Gegenüber Morski.hr erklärt Branimir Biočić, der bei dem Angelausflug mit an Bord war, dass die Aufnahmen am Sonntag entstanden sind: "Wir haben die Wale gestern in der Nähe der Bucht von Komiža aufgenommen. Zuerst haben wir eine Gruppe von drei bis fünf Exemplaren bemerkt. Als wir begannen, sie zu filmen, tauchten sie für gut zehn Minuten ab. Etwa 15 Minuten später ist eine zweite Gruppe von Walen aufgetaucht und sie haben sich vereint." Insgesamt sollen es zehn bis zwölf Individuen gewesen sein. Für Biočić ein unvergessliches Erlebnis: "Wenn man sehr viel Glück hat, bekommt man so eine Gelegenheit einmal im Leben".

140 Jahre alt

Zu sehen sind auf den Aufnahmen sogenannte Finnwale (lateinisch: Balaenoptera physalus), die nächsten Verwandten der Blauwale. Ausgewachsene Männchen werden zwischen 18 und 27 Meter lang und wiegen 40 bis 70 Tonnen. Die Lebenserwartung eines Finnwals beträgt über 100 Jahre. 2010 strandete ein Finnwal im dänischen Vejle Fjord und Experten schätzten sein Alter auf 130 bis 140 Jahre. Das Tier litt wegen seines hohen Alters bereits an Arthrose. Finnwale sind geschützt und stehen auf der Liste der gefährdeten Arten.