Mehrere Wetterdienste warnen am Samstag vor Gewittern mit Hagel in Kärnten. Bereits am frühen Nachmittag ging ein kleines Gewitter im Raum St. Veit nieder. Von Nordwest steuern Schauer und Gewitter auf Kärnten zu. "Kurzzeitig kann es vor allem in Unterkärnten kräftig regnen. Auch kleinkörniger Hagel ist möglich. Es besteht aber keine Unwettergefahr", sagt Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet. Zum Abend hin wird die Wetterlage wieder stabiler.

Abseits der Gewitter könnte der Samstag der bisher wärmste Tag des Jahres in Kärnten werden. 23 Grad sind am Eröffnungstag der Strandbäder am Wörthersee möglich. Die höchste Temperatur heuer wurde vor einer Woche in St. Andrä im Lavanttal mit 22,3 Grad gemessen. Generell war der April, was die Temperaturen betrifft, allerdings unterdurchschnittlich. Brandes: "Es war um 1,5 bis 2 Grad zu kalt."

Feiertags-Ausblick

Wie geht es am verlängerten Wochenende weiter? Auch der Sonntag wird sich laut Ubimet recht freundlich präsentieren, mit Temperaturen um die 17 bis 20 Grad. Auch am Feiertag, am Montag, bleibt es überwiegend trocken. Ab Mittag nimmt die Bewölkung allerdings zu - 17 bis 19 Grad.