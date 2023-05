Bilanziell, über ein Jahr gerechnet, kann Kärnten seinen Strombedarf selbst decken. Warum will die Kelag dennoch neue Kraftwerke bauen?

REINHARD DRAXLER: Energiewende ist ein Prozess über 20 Jahre und kein Sprint. Sie betrifft auch die Industrie, den Verkehrs- und Wärmebereich, dafür müssen wir den Strom zur Verfügung stellen. Wenn wir in den Strom in zehn Jahren brauchen, müssen wir jetzt anfangen, zu planen.