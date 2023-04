Mit einem Tag der offenen Tür im Haus der Volkskultur wurde am Freitag das "Jahr der Volkskultur" in Kärnten offiziell eröffnet. Die Entscheidung des Kärntner Kulturgremiums, 2023 den Schwerpunkt auf die Volkskultur zu setzen, sei ein wichtiges und zukunftsweisendes Zeichen, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ): „Volkskultur und Brauchtum sind starke Säulen des kulturellen Lebens und der kulturellen Identität Kärntens."

Rund 100.000 Frauen und Männer sind in Kärnten in 1800 Volkskulturvereinen ehrenamtlich tätig. Brigitte Winkler-Komar - Leiterin der Abteilung 14 – Kunst und Kultur, Volkskultur und Brauchtumswesen - dankte allen Personen, die sich ehrenamtlich in den Volkskulturvereinen und Volkskulturverbänden engagieren: „Ohne sie wäre es nicht möglich, ein Schwerpunktjahr der Volkskultur durchzuführen. Sie pflegen nicht nur die Traditionen, sondern tragen auch dazu bei, diese für die Zukunft zu erhalten." Laut Heimo Schinnerl, Sprecher der ARGE Volkskultur, sind im Haus der Volkskultur 21 Dachverbände beheimatet. „Wir sehen uns als Schnittstelle zwischen dem Publikum und dem Land Kärnten“, erklärte Schinnerl.

Anlässlich des Schwerpunktjahres wurde eine Broschüre aufgelegt, in der Informationen zu den volkskulturellen Verbänden und Institutionen und eine Auswahl an Veranstaltungen zu finden sind. Die Kärntner VolksKultTour 2023 wird in fünf Kärntner Orten (28. Mai 2023 Heiligenblut, 11. Juni 2023 Finkenstein, 18. Juni 2023 Wolfsberg, 17. September 2023 Gurk, 24. September 2023 Kötschach-Mauthen) Station machen. Alle Informationen zum Schwerpunktjahr Volkskultur findet man unter http://volkskultur-kaernten.at