Vom Mini-Minderheitseigentümer (5 Prozent) zum Mehrheitseigentümer (47,5 Prozent) am Klagenfurter Flughafen? Der Klagenfurter Beteiligungseferent und Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) glaubt zumindest, dass genau das möglich ist. Er argumentiert damit, dass die in der Generalversammlung vereinbarte Kapitalerhöhung von in Summe 3,7 Millionen Euro im April nur von der Stadt Klagenfurt alleine rechtmäßig eingezahlt worden sei.