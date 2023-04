Die Flughafengesellschaft KFBG scheint immer mehr im Chaos zu versinken. Bei der Aufsichtsratssitzung am Dienstag soll mehr als hitzig diskutiert worden sein – über die immensen Liquiditätsprobleme, aber auch über den Vertrag in Höhe von 1,7 Millionen Euro, den Flughafen-Mehrheitseigentümer Franz Peter Orasch unbedingt mit der Liliair – die bis jetzt nicht abgehoben hat – abschließen will.