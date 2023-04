Nicht erst seit der Wahl vergangenen Sonntag in Salzburg sollte die Politik verstanden haben, dass ein Thema bei den meisten Menschen ganz oben auf der prall gefüllten Liste ihrer Sorgen und Probleme steht: Wohnen und all seine Facetten wie Mieterhöhungen, Betriebskostensteigerungen und Zinssprünge lassen das Geld knapp werden. Der Kühlschrank ist da noch nicht gefüllt, die Kinder noch nicht eingekleidet. 11,66 Prozent bei Landtagswahlen für eine kommunistische Partei können das kaum besser verdeutlichen. Die Zeit scheint also zu drängen.