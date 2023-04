In aktuell schwierigen Zeiten sind die derzeit verbreiteten laufenden Mieterhöhungen im privaten Bereich für Mieter wohl das schlimmste Szenario. Wie eine Kärntnerin berichtet, ist sie erst 2021 in ihre neue Wohnung gezogen und hat bereits drei Mieterhöhungen hinnehmen müssen. "In sehr vielen Fällen ist das leider zulässig", erklärt Arbeiterkammer-Mietrechtsexperte Michael Tschamer, der die verzweifelte Frau beraten hat.

Rund die Hälfte der privat vermieteten Wohnungen unterliege nicht dem Mietrechtsgesetz, was den Einbau eines "Schwellenwertes" in den Mietvertrag ermögliche. Sobald der Verbraucherpreisindex diese Schwelle überschreitet, kann eine Mieterhöhung (meist fünf Prozent) erfolgen. "Diese Klausel finden wir in 98 Prozent aller Verträge", sagt Tschamer.

Mit schlechten Nachrichten für Mieter ist es damit nicht vorbei. Die Erhöhung des Zinses kann – auf drei Jahre – rückwirkend erfolgen. "Das Mietrechtsgesetz gehört dringend reformiert, damit mehr Verträge darunter fallen und eine Erhöhung nur noch pro futuro stattfinden kann", sagt Tschamer.

Im Fall der erwähnten Kärntnerin ist die Miete durch die Erhöhungen innerhalb kurzer Zeit von 500 auf 590 Euro monatlich gestiegen – also 1080 Euro im Jahr. Weitere Anhebungen nicht ausgeschlossen.