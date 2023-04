Ein konkretes Konzept für die Stadtentwicklung in Klagenfurt: Das forderte der Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Kärnten, Timo Springer, im Rahmen eines Pressegespräches. Vor allem das Messeareal würde sich in diesem Zusammenhang anbieten. "Die Messegebäude sind in die Jahre gekommen. Wir brauchen ein multifunktionales Veranstaltungszentrum, rundherum könnte man Institute der Universität ansiedeln, modernen, urbanen Wohnraum schaffen - eine Stadt in der Stadt quasi, ein neues Zentrum", schlägt Springer vor. Das alles müsse die Stadt ja nicht selbst in die Hand nehmen und finanzieren. Man könne diese Aufgabe an Projektentwickler auslagern, da gebe es eine Reihe von Möglichkeiten. Unter anderem über Baurechtsverträge. Villach zeige derzeit vor, wie man es richtig machen kann.