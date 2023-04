Dass die von Flughafen-Mehrheitseigentümer Franz Peter Orasch angekündigte Fluglinie Liliair am 23. April nicht wie lange angekündigt abgehoben hat, dürfte wohl kaum jemandem entgangen sein. Für den Klagenfurter Vizebürgermeister und Beteiligungsreferenten Philipp Liesnig scheint damit das Fass voll. Er lässt einen Antrag auf Ziehen der Call-Option vorbereiten, wie er via Aussendung mitteilt, und schon vor zwei Wochen in der Kleinen Zeitung angekündigt hat.