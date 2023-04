Gut eine Stunde dauerte es, bis die Polizei am Dienstag einen Autodieb ausfindig machen konnte. Am Nachmittag hat ein 25 Jahre alter Nigerianer den unversperrten Pkw eines Klagenfurters entwendet. Der Mann ließ den Zündschlüssel stecken, während er kurz in ein Lokal gehen wollte.

Nach einer intensiven Fahndung konnte die Polizei den Pkw am Parkplatz vor einem Geschäft in der Siebenhügelstraße entdecken und den Tatverdächtigen vor Ort festnehmen.