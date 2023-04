Erst Mitte März staunten die Kärntner und Osttiroler über Polarlichter. Diese waren unter anderem von Webcams auf dem Großglockner oder in den Nockbergen "eingefangen" worden. In der Nacht auf Sonntag sorgte ein heftiger Sonnensturm erneut für ein farbenfrohes Spektakel in unseren Breiten. Auf Facebook will Geosphere Austria am Montag wissen, wer die Polarlichter gesehen hat?