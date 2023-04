Der Raibler See, der Lago del Predil, bei Tarvis ist für Kärntner ein beliebter Ausflugsort. Der Platz mit der Kanone ist ein beliebtes Fotomotiv. Jetzt ist ein Bereich in Seenähe gesperrt. Ein Spaziergänger hatte in den Wäldern neben dem See ein Kriegsrelikt entdeckt. Es handelte sich um eine Granate aus dem Ersten Weltkrieg, die der Einheimische am Samstag gegen 19.30 Uhr bei den Behörden meldete.

Neben den Carabinieri aus Tarvis rückte auch eine Spezialeinheit für Sprengkörper aus Udine zum Fundort aus. Der Fundort der Granate wurde abgesichert. In den kommenden Tagen soll der Sprengkörper vor Ort zur Explosion gebracht werden.