Ein Schneemaximum von 165 Zentimetern am Dobratsch am 14. April 2023, 12,1 Grad am Neujahrstag in Villach, Windböen von 177 km/h am 4. Februar 2023 auf der Kölnbreinsperre und nur 23 Stunden Sonnenschein in Klagenfurt im gesamten Dezember 2022 - der vergangene Winter war ein Winter der Extreme. Diese Bilanz zog Christian Stefan von der Geosphere Austria bei einer Fachgruppentagung des Naturwissenschaftlichen Vereins in Klagenfurt.