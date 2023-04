In einer Wohnung in Klagenfurt ist es am späten Donnerstagabend zu Streitigkeiten zwischen einer Frau und einem Mann gekommen. Die 51-Jährige versuchte, ihren Lebensgefährten mehrmals zu packen und zu würgen. Der Mann wurde nicht verletzt, sperrte die Frau aber aus dem Haus, woraufhin sie die Fensterscheibe der Haustüre mit ihrer Faust einschlug.

Gegen die 51-Jährige wurde eine Wegweisung und ein Betretungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird sie angezeigt.